Axl Rose stiefelt mit schweren Schuhe über diese überlebensgroße Bühne, Sonntagabend, Berliner Olympiastadion, und wieder wirkt es so, als suche er den Menschen, der ihn endlich in den Arm nimmt und erlöst. Sonnenbrille, zwei Kreuze um den Hals, ein Hut – und ist das auf dem T-Shirt eine nackte, gefesselte Frau? „It’s So Easy“ ist das Auftaktstück von Guns n‘ Roses, doch nichts ist leicht bei dieser Band, alles ist hart erarbeitet. Auch Rose erweckt den Eindruck, als komme er direkt vom Straßenbau. Er schwitzt und ist auf Temperatur.

Gerade ist das Lied gesungen, schießen sie Feuerwerk vom Marathontor in den Himmel, ein Schlagzeug reicht der Band als Rhythmus nicht, sie braucht stärkere Reize, um im Takt zu bleiben. Böller stimulieren die bösen Jungs, die ja inzwischen keine Jungs mehr sind. Aber es gerne wären. Und darum Sonnenbrillen tragen, um die Lebenslinien um die Augen zu verbergen.

Eigensinn als Erfolgsgeheimnis

Rose ruft „Good Morning“, es ist halb acht am Abend, die Band kümmert sich nicht um bürgerliche Arbeitszeiten, dieser Eigensinn ist letztlich ihr Erfolgsgeheimnis. Rose und seine Kollegen wurden groß während der konservativen amerikanischen Jahre von 1990 bis 1993, in der späten Ära von Reagan und seinem Nachfolger Bush Senior. Also Clinton kam und keiner mehr die Wut in vier Minuten kurzen Songs herausgebrüllt hat, sondern die Probleme plötzlich nächtelang durchdiskutiert wurden, brach die Band auseinander. Sie geht seit zwei Jahren wieder in nahezu alter Besetzung auf Tournee. Ist das Zufall, dass dies in die Zeit von Trump fällt? Fans der Band sind oft die wütenden, nicht besonders reichen Leute aus Amerika, die sich einen starken Mann wünschen. Diesen Wunsch erfüllen Guns n‘ Roses nur bedingt. Sie haben Poesie, sie haben Taktgefühl, sie haben Melodie, ihr Poltern ist ein Kunstgriff, keine Arbeitsgrundlage. So gesehen unterscheiden sie sich erheblich von Männern wie Donald Trump.

Das Olympiastadion ist nicht ausverkauft, doch sehr gut besucht, etwa 60000 Leute sind gekommen. Sie werden gute zweieinhalb Stunden unterhalten auf eine Weise, die nicht sentimental wirkt, nicht schal oder abgestanden, obwohl die Lieder aus dem letzten Jahrtausend stammen. Die Musik wurde geschrieben für die größtmögliche Bühne, denn sie wirkt intim, ist aber eine öffentliche Abrechnung mit unser aller Ängste. Die Songs erzählen von der permanenten Unzufriedenheit, doch die ist substanziell anders gelagert als bei Bruce Springsteen, auch einem großen amerikanischen Amerika-Kritiker. Aber einem, der seine Wurzeln in der Hippie-Zeit hat. Guns n‘ Roses wiederum raunen vom „Civil War“, dem Bürgerkrieg, und beteuern, dass sie sich von Mädchen oder Frauen nicht verarschen lassen. Sie lassen die Kirche im Dorf. Sie bewahren die alten Werte, für die Amerika mal stand, doch mit denen es nun hadert, weil sie überkommen wirken.

„Sweet Child O‘ Mine“ und „November Rain“

Guns n‘ Roses sind keine Spießbürger, das beteuern sie, in dem sie einen Gitarristen wie Slash in ihren Reihen haben. Es ist nicht klar, wie alt er ist oder zu welcher Spezies er gehört. Er spielt übermenschlich auf der Gitarre, trägt einen Zirkuszylinder, darunter einen langen Schopf mit schwarzer, krauser Wolle und trennt sich nicht von seiner Sonnenbrille. Soweit die Fakten. Er ist ein genialer Freak, er zeigt das Herz der Band für Außenseiter. Freilich für jene, die sich gerne tätowieren und sich mit einer Spur von Kraftmeierei schmücken. Am Ende will der Mann nur spielen. Er ist nicht gefährlich.

Die Leute stehen auf, als nach eineinhalb Stunden „Sweet Child O‘ Mine“ beginnt. Arme fliegen in die Luft, die Handys halten drauf auf diese Bühne, auf der Axl Rose inzwischen einen Baumwollplantagenpflückerhut trägt. Und sie stehen abermals auf, als wenig später „November Rain“ anläuft. Ein Lied, das wie ein böses Märchen aus einer ferne Zeit klingt – wenn man es im frühen Juni bei 25 Grad hört. Paare umarmen sich, egal ob Frau und Mann, Frau und Frau, Mann und Mann. Das Publikum der Band ist ein traditionell freizügiges, zumindest, was den eigenen Lebensstil betrifft.

Sie covern gerne, aber nur, wenn es Lieder mit genügend Pomp und Zucker sind. Zum Beispiel „Live And Let Die“ von Paul Mc Cartney, „Wish You Were Here“ von Pink Floyd oder Bob Dylans „Knockin‘ On Heaven’s Door“. Als Schlusspunkt „Paradise City“, der das geglückte Konzert, umrahmt von Böllerschüssen, dramatischem Licht und dieser hohen, immer aufs Kernige zielenden Stimme von Axl Rose, zu einem guten Ende führt.

Von Lars Grote