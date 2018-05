Cannes

Schon die ersten Worte von Jury-Präsidentin Cate Blanchett deuteten es an: Es würde politisch zugehen bei der Palmen-Vergabe, so wie es auch erstaunlich politisch zugegangen war im gesamten 71. Wettbewerb von Cannes. Mancher Besucher hatte sich in den vergangenen knapp zwei Wochen an der Côte d’Azur beinahe schon bei der Berlinale gewähnt, die dieses Prädikat gewöhnlich für sich in Anspruch nimmt. Viele Filme über die „sogenannten unsichtbaren Leute“ habe sie gesehen, über Ausgebeutete und Abgehängte, die sich nach Liebe sehnen, sagte Blanchett.

Im Siegerfilm „Shoplifters“ finden Menschen diese Liebe. Das Besondere am Palmen-Beitrag des Japaners Kore-Eda Hirokazu aber ist: Die drei Generationen, die sich hier so hingebungsvoll umeinander kümmern und wie selbstverständlich ein misshandeltes kleines Mädchen aufnehmen, sind gar keine Familie – sondern ein Zusammenschluss von kleinen Betrügern. So etwas nennt man wohl Wahlverwandtschaften.

Auch Spike Lee triumphiert in Cannes

Den Großen Jury-Preis holte sich US-Regisseur Spike Lee mit „BlacKkKlansman“, einer Komödie, die von der Infiltration des Ku-Klux-Klan durch einen schwarzen Polizisten ausgeht und in einer Attacke gegen Donald Trump und dessen Nicht-Distanzierung von der extremen Rechten mündet. Der Jury-Preis wiederum ging an „Capharnaüm“: Die Libanesin Nadine Labaki erzählt darin eine herzzerreißende Geschichte über vernachlässigte Kinder in Beirut.

Man kann immer so fortfahren, auch bei den Darsteller-Preisen: Der Italiener Marcello Fonte spielt in „Dogman“ (Regie: Matteo Garrone) einen kleinen Hundefriseur, der es mit einem brutalen Störenfried in seinem Dorf aufnimmt. Samal Yesyamova verkörpert in „Ayka“ (Regie: Sergey Dvortsevoy) eine junge Frau in Moskau, die ihr Baby zurücklässt und ums bloße Überleben in einer mitleidlosen Gesellschaft kämpft.

Wieder ein Preis in den Iran

Den Drehbuchpreis teilten sich die Italienerin Alice Rohrwacher mit ihrem beinahe surrealen Drama „Lazzaro Felice“ über ausgebeutete Landarbeiter in Italien und der Iraner Jafar Panahi, der in „3 Faces“ Frauen den gesellschaftlichen Wandel in einem Bergdorf in Angriff nehmen lässt. Zuvor hatte Blanchett daran erinnert, dass weder Panahi noch der Russe Kirill Serebrennikov nach Cannes hatten reisen dürfen.

Mit diesen klaren Entscheidungen lässt es sich wunderbar leben, zumal die Jury auch noch einen Spezial-Palme aus dem Hut zauberte: Sie ging an Jean-Luc Godard, der als 87-Jähriger in „Le Livre d’Image“ die Grenzen des Kinos (wieder einmal) erweitert habe. Tatsächlich experimentiert der französisch-schweizerische Regisseur wie ein wagemutiger Junger mit Bilderschnipseln und Wortfetzen und hebt zu einem knarzenden Abgesang auf unsere kriegerische Welt an.

Wütende Anklage von Asia Argento

Dass wieder keine Frau die Goldene Palme gewonnen hat, lässt sich verschmerzen – sie sind auch so präsent unter den Preisträgern. Klar ist aber, dass Cannes künftig in vielerlei Hinsicht an seinem Frauenbild arbeiten muss. Denn mindestens so sehr wie die Preise wird die wütende Anklage von Asia Argento in Erinnerung bleiben: Cannes seien die „Jagdgründe“ des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein gewesen, rief die italienische Schauspielerin als Laudatorin auf der Bühne. „1997 bin ich hier von ihm vergewaltigt worden.“

Argento hatte zu den ersten Frau gezählt, die im Vorjahr mit ihren Vorwürfen gegen Weinstein in die Öffentlichkeit gegangen waren. Und dann ließ sie harte Worte auf die Galagäste herabprasseln: Die Filmbranche habe Weinstein umarmt. Er werde wohl nie wieder in Cannes auftauchen, doch noch „heute Abend sitzen welche unter uns, die zur Verantwortung gezogen werden müssen“, sagte sie. „Wir lassen euch nicht davonkommen.“

