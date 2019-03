Erprobt in Londoner Pubs – sind Skinny Lister. Ihre Ahnen aus Folk und Punk, nämlich die Pogues und Dexys Midnight Runners, sind in den Stücken präsent. Aber nicht nur das. Mit Trapper Schoepp aus Wisconsin und Holy Moly & The Crackers aus dem nordostenglischen Newcastle machen sie sich einen flotten Mittwochabend in Berlin.