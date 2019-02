Berlin

Der Film „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt, den der Potsdamer Peter Hartwig produziert hat, hat am Sonnabend den Alfred-Bauer-Preis gewonnen. Mit dem Preis werden neue Perspektiven in der Filmkunst gewürdigt.

Nora Fingscheidt erzählt in ihrem Film von der neunjährigen, wilden Benni, die sich nirgendwo einfügen kann, aggressiv ist und ihre Mitmenschen zur Verzweiflung treibt. Bei der Preisverleihung sagte die Regisseurin, die sechs Jahre an dem Film gearbeitet hat, dass sie ein tolles Team hatte, das ihr all die Jahre beigestanden habe.

Die Regisseurin Nora Fingscheidt und die Schauspielerin Helena Zengel. Quelle: dpa

Und: „ Es ist unglaublich, hier oben auf der Bühne zu stehen. Dabei habe ich doch gerade die verrückteste Woche meines Lebens hinter“, so die Preisträgerin. „Vor zwölf Jahren habe ich ein Praktikum bei der Berlinale gemacht, und ich dachte, vielleicht hängt auch einmal unser Plakat hier.“ Mit auf der Bühne dabei waren auch ihre Schauspieler Albrecht Schuch und die zehnjährige Helena Zengel, die sich auf dem Festival in die Herzen der Zuschauer spielte. Nora Fingscheidt dankte allen, die sie unterstützt haben und sagte am Ende an ihren Sohn Theo gerichtet: „Ich komme bald nach Hause und dann habe ich ganz viel Zeit.“

Von Claudia Palma