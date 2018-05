Hannover

Der Mann aus dem Eis. Ötzi war mal quicklebendig, bevor er vor 5000 Jahren eine zweite Karriere als Gletscherleiche begann. Allerdings hieß er da noch nicht Ötzi. Der Steinzeitmensch in diesem Actiondrama sieht aus wie Jürgen Vogel im Fellkostüm – was daran liegt, dass Vogel ihn spielt. Ansonsten geht es ums Menschlich-Existenzielle: um Zeugungslust und um Todesangst.

Greatest Showman. Eine Truppe von Diskriminierten entdeckt ihren Stolz. Mittendrin in dem Hollywood-Musical: Zirkuspionier P. T. Barnum (Hugh Jackman), der Riesen-, Zwerg- und noch ein paar andere ungewöhnliche Menschen für seine Show zusammenruft. Dieser poppige Musikfilm ist als Appell zu verstehen, all jenen mit Respekt zu begegnen, die von der Norm abweichen.

Teheran Tabu. Einblicke in ein bigottes System, in dem Sex, Drogen und Prostitution totgeschwiegen werden. Regisseur Ali Soozandeh ist im Iran geboren und lebt in Deutschland. Sein Animationsfilm wurde mit Schauspielern gedreht, die Szenen wurden übermalt und in animierte Hintergründe eingepasst. So erzählt der Filmemacher frei von Zensur.

Von Stefan Stosch