Zum Rücktritt von Chris Dercon - Der Pausenfüller

Rückblickend muss man sagen, Chris Dercon hatte keine Chance. Von Anfang an waren alle gegen ihn. Der linke Kultursenator hatte schon bei Amtsantritt verkündet, dass er die Entscheidung des Vorgängersenats, den Belgier zum Intendanten der legendären Volksbühne zu machen, nichts hält. Die Belegschaft stellte sich gegen ihn, Schauspieler und Regisseure machten den Abgang, noch bevor Dercon anfangen konnte. Politische Aktivisten besetzten im Herbst das Theater um gegen seine „Event-Bude“ zu protestieren. Und sie trafen damit eine Grundstimmung in der Stadt. Doch der größte Antipode hieß Frank Castorf. Trotz schwacher Phasen zwischendrin, war es Dercons Vorgänger gelungen, die Volksbühne zu einem ostdeutschen Mythos zu machen. An diesen anzuknüpfen, ist fast schon unmöglich. Insofern konnte die Ära Dercon wohl nur ein Zwischenspiel sein. In der es allerdings wirklich keine herausragenden Inszenierungen zu sehen waren. Dercon hatte die Funktion eines Pausenfüllers. Jetzt steht alles wieder auf Null. Es kann nur noch besser werden. Aber egal wer nachkommt, er oder sie wird weiter gegen den Mythos Castorf anrennen müssen.

Von Mathias Richter