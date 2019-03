Potsdam

Am Freitagabend feierte „Der Schimmelreiter“ im Großen Haus in Potsdam Premiere. Die junge Regisseurin Katrin Plöttner hat die Geschichte über den Einzelgänger Hauke Haien für das Hans-Otto-Theater bearbeitet.

Worum ging es?

Um Deichbau, also vorausschauendes Handeln. Um die Abwehr von Naturgewalten und die Durchsetzung von Fortschritt. Um Aberglauben und die Dämonisierung und Ausgrenzung eines eigensinnigen Vorkämpfers. Und das an einem Tag, an dem 3000 Schüler gegen die aktuelle Klimapolitik demonstriert haben.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt oder enttäuscht?

Bettina Riebesel als Haukes Mutter und Joachim Berger als der alte Deichgraf hauchen ihren Texten viel Esprit ein. Die Schauspieler waren tapfer. Guido Lambrecht als Hauke Haien macht seine Sache gut. Kristin Muthwill als Frau an seiner Seite war ihm leider nicht gewachsen.

Wie hat die Regisseurin den Stoff inszeniert?

Statuarisch. Sie klammert sich krampfhaft an der einzigen Idee fest, die Handlung auf eine schiefe Ebene zu verlagern. Ansonsten bleibt die Inszenierung ohne Bilder. Eine Lesung der Novelle, etwa durch den Schauspieler Joachim Berger, hätte tausend Mal mehr erzählerische Kraft entfaltet.

Was waren die Höhe- und Tiefpunkte des Abends?

Laute Musik und Geräusche-Einspieler sollten die Ödnis aufladen. Einmal müssen alle Schauspieler zu Techno-Musik zappeln. Einen Höhepunkt gab es nicht.

Fazit?

Keine Werbung für das Theater. Gerade Schüler werden sich langweilen. Die Erzählung entwickelt auf der Bühne keinerlei Sog. Die bisher schlechteste Inszenierung der Spielzeit.

info Nächste Aufführungen: 15. März, 6., 13. und 30. April. Hans-Otto-Theater. Schiffbauergasse Potsdam. Karten unter 0331/9811 900 oder E-Mail an kasse@hansottotheater.de

Von Karim Saab