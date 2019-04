In einem Wohnzimmerkonzert stellt Conny Ochs am Freitag in Potsdam sein jüngstes Album vor. Es heißt „Doom Folk“. Der Songwriter kommt dafür mit voller Kapelle vorbei. Es wird elektrisch. Noch ist der Auftrittsort geheim. Konzertgänger können sich aber per Mail dafür anmelden.