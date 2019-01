Los Angeles

Playmobil hat seinen eigenen Film, Lego zeigt bald den zweiten, in „Pixels“ wandern sowieso alle bekannten Spielfiguren umher. Nun soll auch das Brettspiel „ Monopoly“, das in so manchen Familien für Streit gesorgt hat, verfilmt werden.

Das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, dass Schauspieler Kevin Hart, der gerade seinen Traum als Oscar-Moderator endgültig begraben hat, für den Monopoly-Film über „Los“ gehen soll – oder auch nicht. Die Planung befinden sich noch in einer frühen Phase, denn weder Autor noch Drehtage wurden bisher festgelegt.

Was kann die Handlung von einem Monopoly-Film sein?

Auch über die mögliche Handlung ist nichts bekannt. Ob die Aktionskarten beim Spiel einen Hinweis geben könnten? „Gehe nicht über Los“, „Begib dich ins Gefängnis“, „Du hast 2000 Mark bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen“, könnten da schon einen recht verworrenen Plot für Hauptdarsteller Kevin Hart ergeben. Oder es läuft so, wie es sich meist am Ende des Spiels entwickelt: Einer besitzt alle Straßen und die Schlossallee samt Hotel, einer weint und der dritte räumt heimlich die Bank aus.

Von RND/goe