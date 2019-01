Basement haben wohl ein Art Masterplan. Der soll sie wohl mitten in den musikalischen Manstream beamen. Zumindest ihr jüngstes Album „Beside Myself“ lässt daran nicht die geringsten Zweifel aufkommen. Weniger Emo, Noise und Pop-Punk. Weniger Ungestüm und Direktansprache. Aber mehr Alternative Rock der Neunziger Jahre. Irgendwie ja auch eine Vorliebe des Fünfers aus dem englischen Ipswich. Die Kanten sind verschwunden. Die neuen Konturen zeichnen sich dennoch deutlich ab. Zu wenig? Bitte nachprüfen: Am Dienstag, dem 22. Januar, gastieren Basement um 20 Uhr im Bi Nuu in Berlin-Kreuzberg.

Basement: Beside Myself. Fueled By Ramen/Warner.

Eine gute Zeit hatten sie bei Iced Earth. Doch der markige Kehl-Akrobat Matthew Barlow und geschwinde Saiten-Spezialist Freddy Vidales schlugen eigene Wege ein. Kann also für ihr Duo-Projekt der Seitenblick auf eine gloriose Power-Metal-Ära vermieden werden? Schwerlich. Doch gerade die Facetten sind es, die die Herren Barlow und Vidales zur Gänze auskosten und ausreizen. Ihre Suche ist keine Schwäche. Selbst wenn nicht alles, wie aus einem Guss aus dem Stahlwerk kommt. Denn wir bekommen Trash und Progressive Rock, den Bulldozer und die Balladen. Das ist eine ganze Menge. Da ist ein ganz und gar ehrenwerter Versuch, sich neu zu erfinden.

Ashes of Ares: Well of Souls. ROAR!/Soulfood.