Kultur Potsdam - Stewart Copeland mit Filmorchester im Nikolaisaal Der frühere Police-Schlagzeuger Stewart Copeland hat mit dem Babelsberger Filmorchester gespielt – das war eine große, bunte Show, doch musikalisch gab es offene Fragen. Wie gut kein Filmmusik sein, wenn man die Bilder nicht sieht?

Stewart Copeland, früher Drummer bei The Police, wusste auch am Freitag in Potsdam, dass zum guten Schlagzeugspiel stets eine exzellente Show gehört. Quelle: Detlev Scheerbarth