Die hurtigen Jungs aus Irland haben nicht herumgetrödelt. Nicht ein bisschen. Nach ihrem Debüt gibt es jetzt die zweite Runde. Die wird noch ein wenig wilder. Denn schön aufgekratzt schmettert die Truppe ihren Gypsy-Swing in der Kneipe um die Ecke. Mit Blechbläsern als Verstärkung zu elektrisch verstärken Gitarren. Zu Hymen als Refrains, die verkünden, nicht einen einzigen Tag des verrückten Daseins zu bereuen. Immer mit gehörigem Überschwang, der auch rasch mal in gepflegtes Trübsal umschlagen kann. Der durchgeknallte Mix aus Folk, Klezmer, Swing und was außer Fish und Chips noch so in die Tüte kommt, macht jede Menge Spaß. Sie treten am Donnerstag, dem 4. April, um 20 Uhr im Maze in Berlin-Kreuzberg auf.

The Eskies: And Dont Spare The Horses. Absolute Label Services/H´art.

H-Burns, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Renaud Brustlein heißt, hat eine schier unwiderstehliche Platte vorgelegt. Die strotzt nur so vor Aufbruch und Einfällen zwischen Folk, Pop und feinen Tempi-Wechseln und aparter Ausschmückung – da dieser Franzose ein aufgeweckter, ein sehr aufgeschlossener Kerl ist. Dafür holt er sich denn auch Kate Stables als Duett-Partnerin an die Seite. Bitte finden Sie doch aus gegebenem Anlass gleich noch etwas mehr über die Künstlerin heraus, die unter dem Namen This Is The Kit veröffentlicht!

H-Burns: Midlife. Because Music.