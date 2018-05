Potsdam

Die großen Bilder aus dem ehemaligen Palast der Republik sind schon wieder weg. Vom 9. Juni an sind in den oberen Räumen des Potsdamer Museums Barberini Werke der Klassischen Moderne zu sehen. Und es werden große Namen dabei sein: Willi Baumeister, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Ernst Wilhelm Nay, Emil Nolde, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Winter.

Ein kunsthistorischer Resonanzraum

Die Arbeiten, die fast alle in die Bauhaus-Tradition oder in das Umfeld der expressionistischen Künstlergruppe „Die Brücke“ eingeordnet werden können bilden das Begleitprogramm zu der Ende Juni eröffnenden Ausstellung „Gerhard Richter. Abstraktion“. Beide von den Nationalsozialisten als „entartet“ verfemte Gruppierungen setzten sich in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts intensiv mit der Farbe auseinander und sind aus der Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Sie werden einen kunsthistorischen Resonanzraum bilden – insbesondere zu Gerhard Richters „Strips“, in denen er mit Hilfe eines computergestützen Verfahren Farbskalen verarbeitete. Die Ausstellung „Vom Expressionismus zum Informel“ im Museum Barberini zeigt insgesamt 26 Werke dieser renommierten Künstler.

Fotos und Geschichten

Fast parallel dazu, nämlich am kommenden Mittwoch, eröffnet im Barberini eine Fotoausstellung, die sich dem Thema Geschichtenerzählens anhand mündlichern Überlieferungen in der Republik Kongo widmet. „Congo Tales“ heißt das von Stefanie Plattner und Eva Vonk initiierte Projekt, das Fabeln und Erzählungen durch Fotografien des New Yorker Fotografen Pieter Henkt und des mit dem Pulitzer-Grant ausgezeichneten Fotodokumentaristen Jasper Rischen visualisiert. Potsdam ist die zweite Station dieses langfristig angelegten Erzählprojektes, teilte das Museum Barberini am Mittwoch mit. Den Auftakt von „Congo Tales“ macht eine weitere Fotoausstellung, die in der kommenden Woche in der kongolesischen Stadt Mbomo eröffnet.

Von Mathias Richter