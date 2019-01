Potsdam

Auf der diesjährigen Berlinale (7. bis 17. Februar) ist die Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“ mit drei Filmen in der Sektion Perspektive Deutsches Kino vertreten. Die indischstämmige Regisseurin Udita Bhargava kehrt mit ihrem Abschlussfilm „Dust“ zurück in ihre Heimat. Sie erzählt die Geschichte von David ( Morten Holst), der in Indien nach den Spuren seiner verstorbenen Freundin sucht.

Der Spielfilm „Off Season“ von Henning Beckhoff ist die Zustandsbeschreibung eines Paares im Urlaub kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Gregor ( Godehard Giese) will mit seiner Freundin Judith ( Franziska Petri) einen entspannten Wellness-Urlaub auf Sizilien verbringen. Judith dagegen würde lieber arbeiten gehen.

In dem Dokumentarfilm „Die Grube“ erzählt die Regisseurin Hristiana Raykova von einem Warmwasserbecken in ihrer Heimatstadt Varna in Bulgarien. Die Menschen sitzen im heißen Wasser und philosophieren über ihr Leben.

Insgesamt sind zwölf Spiel- und Dokumentarfilme in die Perspektive Deutsches Kino eingeladen. Eröffnet wird die Reihe am 8. Februar mit dem dokumentarischen Spielfilm „easy love“ von Tamer Jandali, der sieben junge Frauen und Männer in Köln vier Monate lang mit der Kamera begleitete.

Von Claudia Palma