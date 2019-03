Potsdam

Mühsam zieht Valentine seinen Rollkoffer über den Wiesenweg mitten durch eine Kleingartenkolonie. Der junge Amerikaner sucht die Datsche seines verstorbenen Großvaters, in der er einige Wochen des Sommers verbringen will. Als er sie endlich entdeckt, stellt sich heraus, dass sich dort schon jemand eingerichtet hat. Unterm Dach versteckt sich der Flüchtling Adam vor seiner Abschiebung. Die beiden Männer freunden sich an, bis Valentine weitere junge Leute zum Couchsurfing für den Sommer in seine Datsche einlädt. Die Gartennachbarn beäugen das WG-Treiben neugierig und argwöhnisch und achten darauf, dass die Regeln aus dem „Handbuch des Kleingärtners“ auch eingehalten werden.

Heilige Regeln über Beete

Die britische Regisseurin Lara Hewitt hat für die Dreharbeiten ihres kleinen, oft sehr witzigen Films „ Datsche“ extra in Potsdam/West, Am Krähenbusch, eine Laube gekauft. „Ich fand diese heiligen Regeln über Unkraut, die Form von Beeten und wie viel Obst und Gemüse man in einem Garten anpflanzen muss, absurd und faszinierend zugleich“, erzählt die Britin mit Wahlheimat Berlin.

„ Datsche“ ist bei der 15. Ausgabe des „Achtung Berlin“-Filmfestivals vom 10. bis zum 17. April zu sehen und einer von rund 80 Filmen, die in der Region Berlin-Brandenburg entstanden sind. Jedes Genres ist vertreten, der Dokumentarfilm trumpft in diesem Jahr aber deutlich auf. So stellt die Absolventin der Filmuniversität Babelsberg, Antonia Hungerland, ihren bemerkenswerten Diplomfilm „(M)other“ vor. Sie untersucht die Rolle von Müttern, die unerfüllbaren Erwartungen ausgesetzt sind. „Die Mutter ist ein künstlich glorifiziertes Ideal“, sagt die Regisseurin. „Längst leben wir in einer Zeit, in der es möglich ist, dass drei Menschen von sich behaupten können, Mutter desselben Kindes zu sein: Eizellenspenderinnen, Leihmütter und die Personen, die das Kind austragen.“ Dass Muttersein nicht zwangsweise mit Frausein verbunden bleiben muss, zeigt Antonia Hungerland sehr eindrucksvoll an verschiedenen Familienmodellen.

Auch der Liebhaber hilft mit

Auch die Filmemacherin Lola Randl widmet sich in ihrer Doku „Von Bienen und Blumen“ dem Zusammenleben. Sie wohnt mit ihrem Mann, dem Kameramann Philipp Pfeiffer, seit mehr als zehn Jahren in Gerswalde in der Uckermark. Sie kümmern sich um die ehemalige Schlossgärtnerei derer von Arnim und das verwitterte Gewächshaus. Da das Urbarmachen und die Bewirtschaftung zu zweit nicht zu schaffen sind, laden sie Städter – vor allem Berliner – ein, die sich fast kindlich auf das Abenteuer auf dem Land freuen. Lola Randl hält mit der Kamera fest, wie sich die Stadtmenschen den Tieren, den Beeten, dem Gemüse nähern. Schnell merken die urbanen Helfer, dass sie auf die Erfahrung der Landbevölkerung angewiesen sind. Lola Randl porträtiert nicht nur die Einheimischen mit viel Liebe zum Detail, auch die Stadtflüchtlinge, sich selbst, ihren Mann und ihren Liebhaber, der plötzlich auftaucht und auch kräftig mit anpackt. Ein wunderbarer, selbstironischer Film über die amouröse und existentielle Sinnsuche in der brandenburgischen Provinz.

Ausgewählte Filme aus Ost und West

Besonders spannend ist auch die von Regina Kräh kuratierte Retrospektive: Aus Anlass des Mauerfall-Jubiläums zeigt sie ausgewählte Spielfilme aus Ost- und West-Berlin, die - in Filmpaaren zusammengestellt - dem Lebensgefühl in der geteilten und wiedervereinigten Stadt der 1980er und 1990er Jahre nachspüren. Zu sehen sind etwa Lothar Warnekes „Die Beunruhigung“ (1982), Herrmann Zschoches „Das Mädchen aus dem Fahrstuhl“ (1980) und „Alle meine Mädchen“ von Iris Gusner (1980).

Und auch dem Serientrend verschließt sich das Festival nicht. Christian Klandt, Absolvent der Babelsberger Filmuniversität, zeigt seine Teenager-Serie „Wir sind jetzt“, die er für RTL2 inszeniert hat. Klandt hat Erfahrung mit Themen, die ums Erwachsenwerden kreisen. Sein Diplomfilm „Little thirteen“ über sozial vernachlässigte Jugendliche wurde ausgezeichnet und lief auf vielen Festivals. Christian Klandt ist es übrigens zu verdanken, dass das „Achtung Berlin“-Festival auch in Beeskow im Kino Schukurama präsent ist. Klandt ist in Beeskow aufgewachsen.

„Achtung Berlin -New Berlin Film Award“, 10. bis 17. April in den Kinos International, Babylon, Filmtheater am Friedrichshain, Lichtblick-Kino, Schukurama in Beeskow und weiteren. Infos unter www.achtungberlin.de

Von Claudia Palma