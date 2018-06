Nebel zieht auf. Nur ab und ab gibt es die Sicht frei. Auf schroffe Felsen im Meer. Auf die steil aufragenden Klippen. Auf die himmelwärts ragenden von Schnee und Gletschern bedeckten Berge, deren Häupter mitunter in den Wolken verschwinden. Nicht einfach, das Schiff auf Kurs zu halten. In dieser majestätischen, dabei voller Gefahren steckenden Landschaft mit denen Wikinger und Sami kämpfen mussten. Die einen fuhren die Küste nordwärts, die anderen kamen mit ihren Rentieren übers Land, dem erst später sein Name gegeben wurde: Norwegen.

Bei Einar Selvik und Ivar Bjornson fließen Naturerfahrung, Mystik und uraltes Wissen in eins. Die Musiker, bekannt von Wardruna und Enslaved, gehen nach ihrer Platte „Skuggsjá“ zum zweiten Mal auf eine Erkundung, die Tausende von Jahren einschließt. Eine Reise in die Tiefen der Zeit und des eigenen Verstandes. Ist manchmal ein Adlerflug über Schluchten, Wälder, die tosende See. Ist ein Eintauchen in vergessene oder nie zuvor gehörte Geschichten im eigenen Kopf.

Selvik und Bjornson gehören offenbar zur Bruderschaft derer, die das Raunen verstehen und noch wissen, welches ursprüngliche und unverfälschte Band die Erde und den Menschen, der auf ihr wandelt, verbindet. Einar, den sie den Weißen Raben nennen, und Ivar, der Gitarrist und Tastenmann einer Metal-Band, die stilistisch nie auf der Stelle tritt, begeben sich erneut auf die Suche nach Nordischer Spiritualität. Mit teils uraltem Instrumentarium wie Bronze-Lure, Ziegen-Horn oder Kravik-Lyra, mit Chor, Elektronik und Schlagzeug. Behutsam öffnen sie die Tür zu einem Klangkosmos, dem man sich überhaupt nicht entziehen kann.

Ivar Bjornson & Einar Selvik: Hugsjá. By Norse/Membran.

Alle lieben Nylon. Wenngleich aus verschiedenen Gründen. Badav Tabak und Alex Champ spannen Nylon auf ihre akustischen Gitarren. Und ihre Zuhörer nie lange auf die Folter. Denn der Neuseeländer und der Franzose sind äußerst erfahrene Musikanten. Die Straße war ihr Lehrer. In Melbourne. Videos ihrer Auftritte machen einen schlicht sprachlos. Als Opal Ocean brennen die Prog-Rock-Fans ein Feuerwerk ab aus Flamenco, Klassik, Rumba, Grunge und mehr. Sie klingen mit Effektpedalen – ganz ihre Absicht – nach Heavy-Riffs von Motörhead – bitte weitere Bands ergänzen! Niemand staunt daher, dass beide Rodrigo Y Gabriela als Inspirationsquelle anführen. Die beiden vormaligen Trash-Metaller aus Mexiko, die mit akustischer Meisterschaft brillieren. Wie Opal Ocean auf ihrem Langrillen-Debüt. Sie nehmen die Genres als Spielmaterial für ihre Saiten-Kunst. Streicher gelegentlich. Auf dem hölzernen Korpus lässt sich trefflich trommeln. Die Spitzen-Techniker und instrumentalen Geschichtenerzähler Nadav und Alex reizen aus, was der Werkstoff an perkussiven Möglichkeiten hergibt. Wendungsreich, fabelhaft, fraglos die Überraschung der Saison.

Opal Ocean: Lost Fables. Flowfish Music/Broken Silence.