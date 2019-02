Potsdam

Rinnt dort pausenlos Wasser den Berg hinunter? Tropft und fließt, mal mehr, mal weniger? Oder dreht jemand eine Spieluhr immer im Kreis? Mit geringfügigen Abweichungen in Ton und Höhe? Kann sein. Eigentlich stecken Minua dahinter. Drei Musiker, die sich beim Studium in Basel gefunden hatten. Gitarre plus Gitarre plus Bassklarinette. Luca Aaron, Kristinn Kristinsson und Fabian Willmann sind Minua. Und entwickeln einen beträchtlichen eigenen Gestaltungswillen auf ihrem zweiten Album.

Mehr davon Keine Frage, auf Vokalisen, die wie verrückt herumspringen, versteht sich Tamara Lukasheva. Der dramatische Scatgesang, die wortähnlichen Laute der Jazz-Sängerin aus Odessa, passt zu den fordernden Block-Akkorden des und den vertrackten Schlagzeugfiguren. Der höchst kontrastreiche Einstieg macht indes bald Platz für eine beruhigtere Interaktion des in Köln gegründeten Vierers. Seine Klangfarben mit Doppelbass, Spielzeugen und sogar Löffeln, immer mehr auffächernd. Eine Platte, die vor Temperament, Spiellust und Beziehungsreichtum zu den anderen Genres geradezu überquillt. Das Quartett tritt am Mittwoch, dem 6. Februar, um 21 Uhr im A-Trane in Berlin-Charlottenburg auf. Tamara Lukasheva: Homebridge. Traumton/Indigo. Fusion, Baby! Entzückt und künstlerisch entflammt gibt sich der Gitarrist Mikkel Nordso – von John Coltrane und Jimi Hendrix. Die beiden früh verstorbenen visionären Erkunder kosmischer Gefilde nennt der Däne als fortwährende Quellen seiner Inspiration. Sehr zu Recht. Nordso und seine formidabel an Modern Jazz, Bebop, psychedelischem Rock und mehr geschulten Begleiter zeigen sich als Freunde aufgeschlossenen musikalischen Forschens. Sie denken neu über den Sinnsucher mit dem Saxofon und den Spezialisten für verzerrte Sounds nach. Mikkel Nordso Quintet: Out There. Stunt Records.

Schon durch seine Besetzung ist „Still Light“ ungewöhnlich, unangepasst und unerhört. Im Wortsinn. Wenn Jazz ungetrübte Suche nach Klängen bedeutet, dann ist man bei diesem Dreier richtig. Das Holz sorgt für Wärme und Sehnsucht. Die Saiten-Arbeit – flächig bis kantig - dringt ins Elektronische vor. Avancierter Folk aus Skandinavien kommt einem in den Sinn. Minimalistische Ansätze zwischen Versunkenheit und Nachdenklichkeit ebenso. Oder Rockmusik, die wohl gar nicht mehr so genannt werden sollte, da sie entgrenzt von altgedienten Strukturen herüberweht. Schwebezustände, die einen gefangen nehmen.

Das Konzert: Minua spielen am Mittwoch, dem 6. Februar, um 20.30 Uhr im Donau 115 in Berlin-Neukölln.

Von Ralf Thürsam