Geradlinig und pfeilschnell „schießen“ die fünf Ladies von Blue Ruin. Die Band aus Neuseeland fühlt sich an der Schnittstelle von Punk und Hard Rock am wohlsten. Siena Root indessen beherrschen die Zeitreise in die Siebziger – samt Sängerin. Windhand aus Virginia mit ihrer Frontfrau Dorthia Cottrell bringen Doom Metal nach Berlin.