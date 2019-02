Potsdam

Gemma Ray muss man einfach lieben. Diese Stimme und dieses Tremolo ihrer Gitarre. Wie die Engländerin aus Essex diese nahezu filmisch wirkenden Western, den spukhaften Folk und die Sixties in die Gegenwart holt, sie plötzlich wunderbar summen und brummen lässt. Die Sängerin wagt auf ihrem jüngsten Album „Psychogeology“ die große Geste. Umgibt sich mit Chören und Streichern – für Popsongs. Himmlisch. Nicht von hier. Hören wir da Abba?

Mehr davon Für ein ganz besonderes Flair sorgte Leyla McCalla mit ihrem Cello bei The Carolina Chocolate Drops. Einer Saiten-Band, die sich trefflich auf Old-Time Music Amerikas versteht. Doch Leyla, deren familiäre Wurzeln auf Haiti liegen, hatte eigenes vor. Seit Jahren lebt sie in New Orleans, womöglich dem Platz in den USA, an dem der beste musikalische Gumbo im Topf köchelt. Berühmt, pikant und raffiniert wegen seiner Zutaten. Leyla kennt sich schließlich aus mit dem quirligen, ansteckenden Rhythm ‘n‘ Blues ihrer Stadt. Dazu streut die Folk-Sängerin, die ihre Qualitäten im French Quarter unter Beweis stellte, noch Swing, Blues und Ragtime ein und schmeckt das Ganze mit Zydeco, Calypso und haitianisch-kreolische Einflüssen. Zudem fordert die 33 Jahre alte Künstlerin soziale Gerechtigkeit ein in einer Welt, die vom Geld regiert wird. Einer Welt, die Menschen emotional und psychisch zurichtet. Songs mit Herz und Hirn. Leyla McCalla: The Capitalist Blues. JazzVillage/ Harmonia Mundi.

Oder bleiben wir besser im Schummer einer Bar hocken? Und hängen den Gedanken nach – an Rocks. An Steine, Cliffs und Gebirge. An Kolossalkulissen in Amerika oder Neuseeland, in deren Angesicht die Menschen und ihre Sorgen absolut klein und nichtig werden. Gemma scheut sich nicht, den Steinbruch der Gefühle zu durchmessen. Oder in die Gesichter derer zu blicken, denen die Zeit tiefe Furchen und Täler eingemeißelt hat.

Liebt neue Experimente: Sarah Ferri aus Belgien. Quelle: Athos Burez

Sarah Ferri kann mitten in einer belebten Bar lauthals und sinnlich einen Swing-Song anstimmen. Oder die Sängerin italienisch-belgischer Herkunft umgibt sich mit einer Band, die ihr den Rücken stärkt. Oder Sarah – wie für ihre jüngste Mini-Platte „String Sessions“ geschehen – setzt sich an den Flügel oder nimmt die Gitarre zu Hand und lädt eine Streicher-Gruppe dazu. Für ihre Tour durch Kirchen macht sie genau das – mit einem Quartett prüft die Vokalistin, die sich quicklebendig im Pop wie im Jazz fühlt, ein neues Experimentierfeld. An diesen intimen Abenden – sie hatte allerdings 1000 Zuhörer in der Dresdener Kreuzkirche – lotet sie aus, wie viel Veränderung ihre Stücke vertragen und gewinnt ihnen neue Seiten ab.

Die Konzerte: Gemma Ray tritt am Freitag, dem 15. Februar, um 20 Uhr im Blauen Zimmer von Musik und Frieden in Berlin-Kreuzberg auf. Sarah Ferry spielt am Sonnabend, dem 16. Februar, um 20 Uhr in der Apostel-Paulus-Kirche in Berlin-Schöneberg

Von Ralf Thürsam