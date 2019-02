„Perry Rhodan ist einer wie Old Shatterhand“, sagt der Schriftsteller Andreas Eschbach, der jetzt in dem dickleibigen Roman „Perry Rhodan - Das größte Abenteuer“ (erscheint am 27. Februar) über die Jugend des berühmten Heftchen-Raumfahrers berichtet. Im Interview erzählt Eschbach von seiner Liebe zur Science Fiction und welche heutige Zukunftsmusik er selbst noch gern erleben würde.