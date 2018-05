Ein Rundgang durch Jahrhunderte der Tischkultur: In den Römischen Bädern im Park Sanssouci in Potsdam kann man in der Ausstellung „Tischlein deck dich!“ kostbares royales Porzellan bewundern, das einst bei Preußens Herrschern auf der Tafel stand. Da sind auch persönliche Erinnerungsstücke von Leihgebern aus Berlin und Brandenburg – mit allerhand Geschichten.