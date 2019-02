Potsdam

Die kommen durch die ganze Welt – und nach Berlin. Wer unterwegs ist wie Les Yeux d’la Fete mit 600 Konzerten in zwölf Ländern (oder mehr), der schnappt so manches auf entlang des Weges. Lernt, wie Menschen ticken, was sie lieben und wozu sie am liebsten tanzen. Daher braucht man sich nicht wundern, wenn sich all diese Einflüsse in den Songs des sympathischen wie aufgeschlossenen Sechsers aus Paris wiederfinden. Allein diese Stadt ist bereits ein musikalischer Kosmos für sich. Tänzelnde Afrobeats, muntere Musette und heiteres Chanson treffen sich miteinander. Pop hat Platz, daneben karibisches Flair, etwas Rock und Sinti-Swing nicht zu vergessen. Diesen umwerfenden Mix bekommen die Jungs auch auf ihrer jüngsten Platte „Murcielago“ wieder hin. Zeit zum Tanzen.

Mächtig brummig: Brass Against aus Brooklyn. Quelle: Promo

Heiliges Blechle! Was für ein Brausen. Musikanten, die alles und jeden an die Wand blasen. Brass Against ihr Name. Die vielköpfige Band aus Brooklyn hat eine solche Wut und Intensität in sich. Protestsongs in diesen schwierigen Zeiten sind ihr Ding. Ihre Stücke werden von der Sängerin Sophie Usta vorangeröhrt. Schlagzeug und schwere Gitarren-Riffs steigern das Ganze.

Mehr davon Freunde aus Frankreich: Fixi mit seinem Funky-Akkordeon und Winston McAnuff, der weise Reggae-Sänger mit Reife in der Reibeisenstimme und reichlich Patois. Ihre erneute Kooperation kann sich hören lassen: Sie kommt ohne Sound-Barrieren aus. Betrunken schaukelnde Off-Beats, feine tieftönende Bässe, graziöse Gospel-Sängerinnen, elektronische Strukturen, immer wieder sanfter Soul und karibische Klänge. Nicht nur aus Jamaika, sondern auch aus dem gar nicht so weit entfernten Kuba. Big Brothers, die großen Brüder, haben alles im Griff. Die regeln das schon. Hoffen Fixi und Winston. Keine schlechte Idee. Winston McAnuff & Fixi: Big Brothers. Chapter Two Records/Wagram.

Gleich, ob die Stücke aus dem Hiphop, dem Rock oder Crossover entlehnt sind, von Rage Against The Machine, Public Enemy oder den Fugees stammen. Die Truppe setzt auf brutale Wahrheiten. Diese müssen in einer Ära folgenschwerer Veränderungen nicht nur in Gottes eigenem Land, den USA, in die Köpfe geblasen werden. Zeit zum Fäuste recken.

Die Konzerte: Les Yeux d’la Tete spielen am Donnerstag, dem 7. Februar, um 20 Uhr im Lido in Berlin-Kreuzberg. Brass Against treten am Sonnabend, dem 9. Februar, um 20 Uhr im Musik und Frieden in Kreuzberg auf.

Von Ralf Thürsam