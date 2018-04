Hannover



Robin Lane Fox: Der englische Gärtner. Der Brite Robin Lane Fox ist nicht nur ein brillanter Erzähler und Althistoriker, sondern auch ein begeisterter Gärtner. In einem sehr schön gestalteten Buch schreibt er über Schneeglöckchen, nimmermüden Mohn und gesellige Deutzien. Selbst wenn man sich nicht für Gärten interessiert, von Robin Lane Fox muss man einfach alles lesen.

Sven Michaelsen: Das drucken Sie aber nicht! Interviews, die den Gesprächspartner gleichsam porträtieren, sind die Spezialität von Sven Michaelsen. In diesem Band sind 24 dieser Art zu lesen, etwa mit Jeff Koons, Hanna Schygulla, Douglas Coupland und Peter Handke. Oft wundert sich der Leser, dass die pikanten, ehrlichen, großmäuligen, entlarvenden, verletzenden Antworten da wirklich gedruckt sind. Sind sie aber. Großartige Gespräche.

Jonathan B. Losos: Glücksfall Mensch. Die Evolution findet bei ähnlichen Herausforderungen ähnliche Lösungen. Aber es gibt auch Einzelfälle und Besonderheiten. Das Schnabeltier ist so ein singuläres Phänomen. Warum auch der Mensch ein Glücksfall ist, und was die Dinosaurier damit zu tun haben, ist in diesem unterhaltsamen Buch zu lesen.

