Bestes Filmdrama „BlacKkKlansman“ „Bohemian Rhapsody“ „If Beale Street Could Talk“ „A Star Is Born“ „Black Panther“

Beste Komödie/Musical „Crazy Rich“ „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ „Mary Poppins’ Rückkehr“ „Vice – Der zweite Mann“

Bester Schauspieler in einem Filmdrama Bradley Cooper („A Star Is Born“) Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) Willem Dafoe („At Eternity’s Gate“) John David Washington („BlacKkKlansman“) Lucas Hedges („Der verlorene Sohn“, Originaltitel: „Boy Erased“)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama Glenn Close („Die Frau des Nobelpreisträgers“, Originaltitel: „The Wife“) Lady Gaga („A Star Is Born“) Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“) Nicole Kidman („Destroyer“) Rosamund Pinke („A Private War“)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical Christian Bale („Vice – Der zweite Mann“) Viggo Mortensen („Green Book – Eine besondere Freundschaft“) Robert Redford („The Old Man & the Gun“) Lin-Manuel Miranda („Mary Poppins’ Rückkehr“) John C. Reilly („Stan & Ollie“)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical Emily Blunt („Mary Poppins’ Rückkehr“) Olivia Colman („The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) Elsie Fisher („Eighth Grade“) Charlize Theron („Tully“) Constance Wu („Crazy Rich“)

Beste Regie Alfonso Cuarón („Roma“) Bradley Cooper („A Star Is Born“) Peter Farrelly („Green Book – Eine besondere Freundschaft“) Spike Lee („BlacKkKlansman“) Adam McKay („Vice – Der zweite Mann“)

Bester nicht-englischsprachiger Film „Werk ohne Autor“ ( Deutschland, englischer Titel: „Never Look Away“) „Roma“ ( Mexico) „Girl“ ( Belgien) „Capernaum“ ( Libanon) „Shoplifters“ ( Japan)

Bester Animationsfilm „Die Unglaublichen 2“ ( Originaltitel: „Incredibles 2“) „ Isle of Dogs – Ataris Reise“ ( Originaltitel: „ Isle of Dogs“) „Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft“ ( Originaltitel: „Mirai no Mirai“) „Chaos im Netz“ ( Originaltitel: „Ralph Breaks the Internet“) „Spider-Man: A New Universe“ ( Originaltitel: „Spider-Man: Into the Spider-Verse“)

Bestes Drehbuch Alfonso Cuarón („Roma“) Brian Hayes Currie, Peter Farrelly und Nick Vallelonga („Green Book – Eine besondere Freundschaft“) Deborah Davis und Tony McNamara („The Favourite – Intrigen und Irrsinn“) Barry Jenkins („If Beale Street Could Talk“) Adam McKay („Vice – Der zweite Mann“)

Beste Filmmusik Marco Beltrami („A Quiet Place“) Alexandre Desplat („ Isle of Dogs – Ataris Reise“) Ludwig Göransson („Black Panther“) Justin Hurwitz („Aufbruch zum Mond“, Originaltitel: „First Man“) Marc Shaiman („Mary Poppins’ Rückkehr“

Bester Filmsong „All the Stars“ („Black Panther“) „Girl in the Movies“ („Dumplin’“) „Requiem for a Private War“ („A Private War“) „Revelation“ („Der verlorene Sohn“, Originaltitel: „Boy Erased“) „Shallow“ („A Star Is Born“)