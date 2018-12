Potsdam

Das Hans-Otto-Theater muss das beliebte Stück „Ziemlich beste Freunde“ von Éric Toledano und Olivier Nakache in der Bühnenfassung von Gunnar Dreßler ab Januar vom Spielplan nehmen. Ausschlaggebend dafür sind rechtliche Gründe, wie das Theater am Freitag mitteilt. Der Hamburger Verlag Ahn & Simrock, der ab 1. Januar 2019 die Exklusivrechte an dem Stück besitzt, habe das Theater aufgefordert, alle geplanten Aufführungen abzusagen. Genauere Angaben wurden seitens des Theaters nicht gemacht. Am 13. Januar wird stattdessen „Viel gut essen“ von Sibylle Berg um 17 Uhr in der Reithalle gespielt.

Das Stück „Ziemlich beste Freunde“, das als Film 2012 ein Publikumsrenner war, feierte Anfang 2018 im Hans-Otto-Theater Premiere und blieb trotz Wechsels der Intendanz im Sommer im Spielplan. Die Aufführungen erfreuten sich großer Beliebtheit, der geplante Termin am 13. Januar war bereits ausverkauft.

Von Jens Trommer