Blicken wir in die Offenbarung Johannes. Darin heißt es: Da sah ich ein fahles Pferd. Und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Da haben wir den Salat. Großes Ungemach ist damit angezeigt. A Pale Horse Named Death, ein Fünfer aus Brooklyn, entwickeln unter Frontmann Sal Abruscato – einst der Zeugschläger bei Type O Negative – einen schweren, sich biestig dahinschleppenden Sound. Der neben Grunge, Gothic-Elemente und metallischem Geschmirgel einige geräuschhafte Passagen einschließt. Ein alternatives Hörspiel, wenn man will. Allemal eine beängstigende Beschwörung.. Das fahle Pferd galoppiert am Sonntag, dem 31. März, um 20 Uhr im Bi Nuu durch Berlin-Kreuzberg.

A Pale Horse Named Death: When The World Becomes Undone. Long Branch Records/SPV.

Diese drei wütenden Männer sollte man in den Ohren behalten. Wozu sonst gibt es fette Kopfhörer? Oder Konzerte? Oder die erste Platte des Trios aus Los Angeles? Die Debütanten haben sich allerdings längst einen guten Ruf erspielt – bei Five Finger Death Punch, Ascension, den Murderdolls und Wednesday 13. Mörderisch hart und modern metallisch ist daher der Einstand von Caleb Bingham, Brandon Miller und Jason West ausgefallen. Death, Trash und Black Metal dienen als Komponenten. Interessant, aber für die Unsterblichkeit – Athanasia – zu wenig.

Athanasia: The Order Of The Silver Compass. ROAR!/Soulfood.