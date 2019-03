Ronnie Scott’s. Mitten in Soho. Für Jazz-Musiker wohl der Sehnsuchtsort in London schlechthin. Da musste man hin. Zu all den Legenden, die dort spiel(t)en. 1965 gastierte Wes Montgomery (1923–1968) dort. Der Gitarrist mit diesem eleganten, einfallreichen und anschmiegsamen Sound, der sich auch einer besonderen Anschlagstechnik verdankt. Autodidakt auf der Sechssaiter, der sich an Charlie Christian schulte, und als Wegbereiter des oft als zu gefällig angesehenen Smooth Jazz gilt. Auch Claire Martin sollte – fast zu Beginn – ihrer Karriere bei Scott’s auftreten – und eine weltweit hoch gelobte Vokalistin werden. Mit Jim Mullen verbindet sie eine Zusammenarbeit, die über 30 Jahre anhält. Der staunenswerte Schotte hat das Spiel Montgomerys tief verinnerlicht. Mit dem Trio des versierten Drummers Kristian Leth aus Dänemark feiern die beiden auf formidabel Weise Wes Montgomery. Eingängig, findig, sängerisch und instrumental über jeden Zweifel erhaben, transparent in allen Nuancen des Gruppen-Klangs. Mit so einer Platte fällt jede Scheu vor Jazz.

Claire Martin/ Jim Mullen: Bumpin’. Celebrating Wes Montgomery. Stunt/Inakustik.