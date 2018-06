Berlin

Tarnnetze verhüllen die Verstärker- und Monitorboxen, über den Köpfen der Band schwebt ein Kampfjet. Dazu hagelt es Soli, als feuerten die Iron-Maiden-Gitarristen aus einer vollgeladenen Kalashnikov. Der Sänger Bruce Dickinson trägt eine Fliegerhaube und singt, während er von Bühnenrand zu Bühnenrand flitzt, das mit Kriegskommandos gespickte „Aces High“.

Es rummst ordentlich

Herzlich willkommen in der martialischen Märchenwelt des Heavy Metal. Iron Maiden sind dessen berühmteste Vertreter, sie servieren am Mittwochabend in der Berliner Waldbühne eine von etwa 20.000 Fans bejubelte Materialschlacht. Ein bühnentechnisches Manöver jagt das nächste. Der Blick in die genügsam lächelnden Gesichter der Musiker und zwischen die Zeilen der Songtexte aber offenbart die vermeintlichen Kriegsspiele als großen Spaß. So sieht es aus, wenn Erwachsene ihre Bedürfnisse auf Kindergröße schrumpfen. Sinn des Lebens? Nö, es soll ordentlich Rumms machen und ein paar Feuerfontänen wären auch ganz hübsch. Dazu gemütlich headbangen, bloß nicht so schnell wie bei manch einer neumodischen Thrash-Metal-Band, sonst landen die Haarspitzen im Bierschaum. Die Chance ist aber gering, so schnell wie das überwiegend männliche Publikum seine Becher leert.

Iron Maiden spielen auf der „Legacy of the Beast“-Tour Riesenhits („The Number of the Beast”, „Fear of the Dark“, „The Trooper“) und Raritäten, wie etwa das religionskritische “For the Greater Good of God”. Der Sound ist gemessen an anderen Freiluft-Konzerten dieser Größenordnung sensationell gut, das Timing der Musiker im Opa-Alter noch immer überragend.

Feuerwerfer, Vogelmaske und Gaslaterne

Mit viel Spaß an der Schauspielerei bildet Dickinson den Mittelpunkt der operettenhaften Show, die laut Dickinson wirken soll wie „eine Oper mit Rasierklingen“. Der Frontmann hantiert mit einem Flammenwerfer, macht bei „Fear of the Dark“ mit Vogelmaske und Gaslaterne einen auf Nachtwächter und duelliert sich im Schwertkampf mit dem bestialischen Band-Maskottchen Eddie.

Zwischendurch liefert die Meute „Maiden! Maiden!“-Sprechchöre, nach 120 Minuten dann pfeifen alle dieselbe heitere Melodie. Nach der letzten Zugabe ertönt der Monty-Phyton-Klassiker „Always Look on the Bright Side of Life“. Und damit sollte doch klar sein: Diese Schlacht ist nur als Spiel gemeint.

Von Maurice Wojach