Das Verhältnis von Intellektuellen, Wissenschaftlern und Schriftstellern zum Volkssport Fußball galt lange Zeit als schwierig. Kicken war vielen ein “Proletensport“, nichts für Schöngeister. Von Martin Walser ist der Satz überliefert: “Es gibt nur eines, was noch sinnloser ist als Fußballspielen: Nachdenken über Fußball.“

Aber es zeigten sich auch Ausnahmen: Albert Camus etwa war ein leidenschaftlicher Fußballer und Fußballfan. “Alles, was ich im Leben über Moral oder Verpflichtungen des Menschen gelernt habe, verdanke ich dem Fußball“, sagte der französische Schriftsteller und Philosoph einmal.

Vereinzelt wagten sich auch deutsche Schriftsteller an das Thema Fußball. Peter Handke etwa druckte die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27. Januar 1968 ab und nannte das ein Gedicht. Ror Wolf widmete sich in seinen wunderbaren Radio-Collagen unter anderem der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 und der “Schmach von Cordoba“ der deutschen Mannschaft bei der WM 1978. Auch Ludwig Harig und F. C. Delius schrieben über Fußball. Doch diese Beispiele sind eher die Ausnahmen als die Regel.

Heute hingegen haben die allermeisten Dichter und Denker keine Scheu mehr, sich mit Fußball zu beschäftigen und ebenfalls am großen Spektakel teilzuhaben. Er ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Klaus Theweleit und Horst Bredekamp haben kluge Abhandlungen über den Fußball geschrieben, Albert Ostermaier verfasst Fußballgedichte, Moritz Rinke poetische Kolumnen und Bücher.

Kaum einer aber hat über einen so langen Zeitraum und so intensiv über die verschiedenen Ebenen des Fußballs geschrieben wie Gunter Gebauer. Der mittlerweile emeritierte Philosophieprofessor der Freien Universität (FU) Berlin blickt etwa in seinen Büchern “Die Poetik des Fußballs“ (2006) und “Das Leben in 90 Minuten. Eine Philosophie des Fußballs“ (2016) mit anderen Augen auf die schönste Nebensache der Welt. Er interessiert sich nicht nur für Fußball, sondern betrachtet ihn als philosophischen Gegenstand.

Geboren wurde Gebauer in Timmendorfer Strand, aufgewachsen aber ist er in Kiel. Fußball gespielt hat der heute 74-Jährige wenig in seiner Jugend – er war stattdessen Leichtathlet und lief die 100 Meter in 10,7 Sekunden. “Aber wir haben direkt neben den Fußballern von Holstein Kiel trainiert“, sagt er. „Und meine Mutter hat in der Geschäftsstelle des Vereins gearbeitet.“

Dadurch habe er schon als Kind erste Einblicke in die Welt des Vertragsfußballs bekommen. “Die Lizenzspieler haben die blauen Umschläge mit dem Geld von meiner Mutter bekommen. Das waren um die 175 Mark pro Monat. Wenn sie noch ein paar Tore geschossen haben, auch mal 220 Mark. Das war sehr bescheiden. Aber die Spieler wurden sehr bewundert.“

Nach dem Abitur studierte Gebauer an der FU Berlin Philosophie, Literaturwissenschaft, Linguistik und Sportwissenschaft und promovierte und habilitierte sich ebenfalls in Berlin im Fach Philosophie. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem in der Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins, der An­thropologie, der Soziologie der körperlichen Praktiken, der Ästhetik und der Theorie des Sports und des Spiels. Er war als Student Mitglied der Studentenfußballmannschaft “Lokomotive Reichstag“.

In der vergangenen Saison ist seine alte Liebe zu Holstein Kiel wieder neu aufgeflammt. Gebauer, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, befürchtet aber, dass die “Störche“ in der kommenden Saison Schwierigkeiten haben werden, erneut oben mitzuspielen. “Sie haben so fantastische Fans und großartige Spiele gezeigt. Aber ihnen werden ja alle Spieler weggekauft. Alles, was sie aufgebaut haben, wird ihnen doch sofort weggenommen, unter den kapitalistischen Bedingungen der Bundesliga.“