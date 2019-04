Herrlich wie diese Jungs den Bluegrass so hernehmen, beschleunigen, jedenfalls erfrischend raubeinig auf die Bühne bringen: The Dead South aus Kanada. Ihnen zur Saite steht der Songwriter Matthew Logan Vasquez, den mancher vielleicht noch von Delta Spirit kennt. Schließlich wäre da noch Ben Barritt. Den Londoner zog es schon vor Jahren an die Spree.