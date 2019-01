Potsdam

Dieser junge Mann aus Kenia ist weit gereist: J.S. Ondara. Getrieben von der Sehnsucht Musik zu machen. Ein Kofferradio war einst der Kontakt zur Welt für den Heranwachsenden in Nairobi. Stimmen und laute Gitarren ließen ihn nicht los. Früh begann er, Texte zu schreiben. Instrumente sind in seiner Heimat ein Luxus, den sich nur Begüterte leisten können. Ondara gehörte nicht zu ihnen.

Als Cousins dem Siebenjährigen etwas Alkohol gaben, begann J.S. Ondara, befreit und laut zu singen. Bis heute habe er nicht aufgehört. Eine tolle Anekdote für einen Songschreiber. Fast so gut wie jene, dass er felsenfest davon überzeugt war, dass Guns ’N Roses „Knockin’ On Heaven’s Door“ verfasst hätten. Er verlor eine Wette. Ein Mitschüler. Der klärte ihn auf. Der Folksänger Bob Dylan war’s. Von ihm hatte Ondara zuvor nie gehört.

Doch als er den „Freewheelin‘ Bob“ hörte, bekam er nicht genug von dieser Musik und suchte im Internetcafé nach weiteren Künstlern. Entdeckte Neil Young, Ryan Adams und Ray Lamontagne. Und ging nach Amerika. Nach Minnesota, wo sein Inspirator Dylan einst seine Kindheit verbrachte. J.S. übte auf der alten Gitarre seiner dort lebenden Verwandtschaft.

Kam aus Kenia nach Minnesota. Quelle: Josh Cheuse

Nun hat Ondara – zuletzt im Vorprogramm von Lindsey Buckingham, dem ehemaligen Sänger und Gitarristen von Fleetwood Mac – ein hinreißendes Debüt im Reisegepäck nach Europa. Seine Platte „Tales of America“ lebt von den sechziger Jahren, etwa dem Gesangszirkel in Greenwich Village in New York. Oder großartigen Künstlern wie dem leider halbwegs vergessenen Bill Withers. Die Liste ließe sich ohne Mühe verlängern. Doch hier haben wir einen Sänger mit einer glasklaren, hellen Stimme. Der seine Vision verbreitet. Sich ausprobiert wie immer. Und seine Zuhörer zu fesseln vermag. Der Träume hat und sich dennoch den Realitäten Amerikas nicht verschließt.

