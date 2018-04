Filmfestival „Achtung Berlin“ - Junges, frisches Kino aus der Region

Bruno (Lars Rudolph) weiß von der Liebe nur etwas aus Schlagern. Sex kennt er nur gegen Bezahlung. Er hofft, sein Wunsch nach menschlicher Nähe könnte sich endlich erfüllen, als Alma (Luise Heyer) mit einem kleinen Jungen in seinen Transporter steigt. Sie braucht dringend eine kostenlose Mitfahrgelegenheit, da sie ihre Geldbörse vergessen hat. Bruno verrennt sich in den Gedanken, Alma könnte jemand sein, der ihn versteht. Als sie ihn zurückstößt, hat das schlimme Folgen.

Nina Vukovic aufwühlender Thriller „Detour“ gehört zu den Höhepunkten, die bei der 14. Ausgabe des „Achtung Berlin“-Filmfests zu sehen sind. Noch bis zum 18. April laufen in zahlreichen Berliner Kinos sowie in den Kammerspielen Kleinmachnow und im Kino Schukurama in Beeskow die rund 80 Filme aus Berlin-Brandenburg. Junges, frisches Kino, gedreht in der Region wie der Medienboard-geförderte Film „Detour“, der in Hennigsdorf sowie auf der B101 zwischen Luckenwalde und Trebbin entstand.

Zahlreiche Absolventen der Babelsberger Filmuniversität zeigen ihre neuen Filme, wobei die Dokumentarfilme besonders stark vertreten sind. Die Kamerafrau und Regisseurin Lilian Nix hat vier Kinder zwischen sechs und acht Jahren in Tokio, Havanna, Mumbai und Berlin durch ihren Alltag begleitet. Die Doku „Kindsein“, entstanden im Rahmen der Leuchtstoff-Initiative von RBB und Medienboard, folgt den kleinen quirligen Helden auf Augenhöhe und zeigt, wie sie trotz persönlicher Tiefen, stets ihre Lebensfreude behalten.

Auch Filmuni-Absolvent Stanislaw Mucha ging für seine großartige Doku „Kolmya“ auf Reisen, in den Nordosten Sibiriens, wo in der Stalin-Ära Millionen Menschen in Arbeitslager gesperrt und nach Gold schürfen mussten. Auf seinem skurrilen Roadtrip begegnet er einer Hotdog-Verkäuferin, die statt „Gulag“ Gulasch versteht oder einem Hobbyphysiker, der seinen Vater mit Stromstößen wieder sehend machen will.

Bis ans Ende der Welt reiste Florian Schewe, der in Babelsberg Regie studiert hat, für sein Filmprojekt. In „Somewhere in Tonga“ erzählt er die wahre Geschichte des Berliner Sozialpädagogen Wolski (Sascha Alexander Gersak), der auf einer unbewohnten Insel im südpazifischen Tonga ein Resozialisierungsprojekt für Jugendliche ins Leben rufen will. Der 16-jährige Marcel, der seinen Betreuer niedergestochen hat, ist sein erster „Fall“. Luis Pintsch, der diesen Jungen mal voller Wut, mal ganz verletzlich spielt, ist eine Entdeckung. Kein Wunder, dass ihn Jacqueline Rietz, die Potsdamer Casterin, gleich unter ihre Fittiche genommen hat.

Weitere Infos unter www.achtungberlin.de

Von Claudia Palma