Käthe-Kollwitz-Preisträgerin Hito Steyerl in der Akademie der Künste

Kultur Zeitgenössische Kunst - Käthe-Kollwitz-Preisträgerin Hito Steyerl in der Akademie der Künste Mit der Videokünstlerin Hito Steyerl erhält eine Vertreterin einer engagierten zeitgenössischen Kunst den diesjährigen Käthe-Kollwitz-Preis. Die Ausstellung in der Akademie der Künste weitet den Blick auf gesellschaftliche Konflikte.

Hito Steyerl: Empty Centre. Eine Archäologie rund um den Berliner Reichstag. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2019. Filmstill: Hito Steyerl Courtesy: the artist, Andrew Kreps Gallery, New York and Esther Schipper, Berlin