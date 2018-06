Im Berliner Delphi Filmpalast wurde Mittwoch zum 20. Mal der Kinoprogrammpreis verliehen. 48 Filmtheater – 32 in Berlin und 16 in Brandenburg wurden vom Medienboard mit insgesamt 432 500 Euro Preisgeld bedacht. Unter den Hauptgewinnern sind das Astoria in Wittstock, Union Filmtheater in Fürstenwalde, das Potsdamer Thalia und Multikulturelle Centrum Templin.