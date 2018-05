Ein Königreich für einen Frosch: Das ist das Problem, vor dem die Spieler in „Magic Maze Kids“ stehen. Der König hat sich verzaubert – und zwar in ein quakendes Etwas. Darum machen sich Prinz, Prinzessin, Magier und Ritter auf in den Wald, um die Zutaten für ein Gegenmittel zu sammeln.