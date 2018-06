Hannover



Karosh Taha: Beschreibung einer Krabbenwanderung. Tante Khalida hat alles im Blick. Aber wenn Sanaa ihr doch entkommt, zieht die Familie im Kopf mit: die Mutter, die vom Irak nie nach Deutschland wollte. Der Vater mit den schrundigen Armen. Die motzige Schwester. Zwischen “1001 Nacht“ und Kulturkonflikt entwickelt sich eine wunderbar wahrhaftige Migrationsgeschichte.

Karosh Taha: Beschreibung einer Krabbenwanderung. Quelle: Verlag

Hannes Köhler: Ein mögliches Leben. Als Kriegsgefangene landen sie 1944 in einem Lager in Texas. Aber es könnte auch ein Aufbruch sein für die jungen Deutschen, die eher als Gäste behandelt werden. Franz ist dennoch zurückgekehrt, und 65 Jahre später geht Enkel Martin mit ihm auf Spurensuche. Bis dahin, wo das Leben auch eine andere Wendung hätte nehmen können.

Hannes Köhler: Ein mögliches Leben Quelle: Verlag

Katrine Engberg: Krokodilwächter. Ein Kommissar in Scheidungsdepression, eine Autorin, deren Fantasie unverhofft blutige Realität wird, und ein Serienmörder, na klar, mit Aufmerksamkeitsdefizit. Wie die Dänin die Erzählstränge in ihrem Krimidebüt über Ab- und Seitenwege versiert zusammenführt, das erinnert an Kommissarin Lund und andere Seriensternstunden.

Katrine Engberg: Krokodilwächter Quelle: Verlag

Von Ruth Bender