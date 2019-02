Was für ein Pensum: Ein halbes Jahr kümmern sich Laurent Lacrouts und Mathieu Jourdain aus der Gasgogne um ihre Ziegen, Enten und Gänse. Dann zieht das Duo unter dem Namen The Inspector Cluzo von Bühne zu Bühne. Blues und Rock in wildem Zustand. Arg treiben es auch Steve ’N’ Seagull aus Finnland mit den Stücken anderer.