Kampflugzeug, Todesgalgen, Flammenwerfer – Iron Maiden haben bei ihrem Konzert in der Berliner Waldbühne alles parat, was an Heavy-Metal-Devotionalien aufzufahren ist. Das Konzert entwickelt sich zu einer umjubelten Materialschlacht. Die vermeintliche Horrorshow ist so gruselig wie ein Disney-Märchen, aber wesentlich ironischer gemeint. Ein großer Spaß.