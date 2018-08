Potsdam

Alljährlich rufen wir unsere Leser dazu, sich mit ihren schönsten Bildern am MAZ-Fotowettbewerb "Augenblicke" zu beteiligen. So auch in diesem Jahr. Wieder sind wir beeindruckt, wie viele Einsendungen uns täglich erreichen. Die Bilder sind bunt, schön, detailreich oder haben das Große und Ganze im Blick. Jedes Fotos ein echter Hingucker. Hier veröffentlichen wir nach und nach alle Bilder.

Galerie 1

Zur Galerie Augenblicke 2018: Beim großen Leserfotowettbewerb der Märkischen Allgemeinen werden die schönsten Aufnahmen der Brandenburger und aus Brandenburg des Jahres 2018 gesucht. Hier Teil 1 der Einsendungen.

Galerie 2

Zur Galerie Augenblicke 2018: Beim großen Leserfotowettbewerb der Märkischen Allgemeinen werden die schönsten Aufnahmen der Brandenburger und aus Brandenburg des Jahres 2018 gesucht. Hier Teil 2 der Einsendungen.

Galerie 3

Zur Galerie Augenblicke 2018: Beim großen Leserfotowettbewerb der Märkischen Allgemeinen werden die schönsten Aufnahmen der Brandenburger und aus Brandenburg des Jahres 2018 gesucht. Hier Teil 3 der Einsendungen.

» Hinweis: Die Galerien werden automatisch generiert. Sollte Ihr Bild in den bisherigen Galerien noch nicht aufgetaucht sein, warten Sie bitte die nächste Veröffentlichung ab.

So können Sie mitmachen Auch Sie können Ihre schönsten Fotos mit anderen MAZ-Lesern teilen, online und auf Papier gedruckt. Ihre Teilnahme haben wir in diesem Jahr vereinfacht. Jeder Hobbyfotograf darf bis zu sechs Bilder hochladen oder einschicken. Die Themenwahl ist frei, es gibt keine Kategorien. Einzige Bedingung: Das Foto muss ein „Augenblick 2018“, also in diesem Jahr fotografiert worden sein. Wer teilnehmen kann, welche Preise es zu gewinnen gibt, welche Formate die Bilder haben sollten – Alle Fragen rund um das schönste Leserfoto 2018 beantworten wir hier sowie unter www.maz-online.de/augenblicke.

Von MAZonline