Potsdam

Kaum zu glauben. Der brutale Böller-Sound, den Prong aufbieten, hört sich nach mehr, nach viel mehr als nur drei Mitspielern an. Doch die Band, gegründet in New York, benötigt nur eine schlichte, enorm gängige Formel für ihre Stücke. Gitarre, Bass, Schlagzeug. Genauso verfahren Tommy Victor, der die Gitarre bearbeitet und die Gesangsparts bestreitet, Mike Longworth, der den Tiefsaiter bedient, und Art Cruz an Becken und Trommelfellen.

In Sachen Arbeitsmoral hätte die Truppe eine Auszeichnung verdient, so produktiv versorgt sie ihre Anhänger Jahr um Jahr. Wie mit dem Album „Zero Days“, dessen Songs meist unterwegs auf den Touren Gestalt annahmen. Hier in der Gegend genießt der Dreier einen guten Ruf. Nicht zuletzt, weil er erst vor vier Jahren in Berlin ein gefeiertes Live-Album aufgenommen hatte.

Mehr davon Die wühlen und wüten schon ewig im metallhaltigen Münchner Untergrund herum. Hateful Agony lieben den ungehobelten, klotzigen Trash Metal. Und lassen daher auch ihrem jüngsten Machwerk nicht locker. Hochtourig wird geschreddert. Zwischen zähen Anfängen und putzmunter herunter geprügelten Stücken bietet der variable Vierer so allerhand Tempoverschärfungen. Wüst schuftende Drums, Bass-Bomben, schnelle, aber nicht ultra-rasante Soli. Hateful Agony sind längst zu einer Institution geworden. Kurz: Keinerlei Abnutzung nach 20 Jahren. Es knallt mit Hateful Agony am Sonnabend, dem 1. September, um 20 Uhr im Cortina Bob in Berlin-Kreuzberg. Hateful Agony: Plastic Culture Pestilence. Violent Creek/Soulfood. Giftgrüner, undurchdringlicher, Tod bringender Dschungel. Dort ist ein Biest los. Tobt und mäht alles nieder. Ohne Unterschied. Traitor orientieren sich am Schrecken des Videospiels Doom und fahren als Gegenwehr mächtige Geschütze auf. Balingen brutal. Schlachteplatte gefällig? Bitte! Unter erbarmungslosen Trash-Hieben splittern Knochen, wird jeder Widerstand zermalmt und ein Flächenbombardement entfesselt, das nur Schutt und Asche hinterlässt. Traitor: Knee-Deep In The Dead. Violent Creek/Soulfood.

Victor und Kumpane lassen wieder ein übles Biest von der Leine. Thrash Metal und weitere Härten. Drei Augen hat die Kreatur auf dem Cover in seinem Stachel-Schädel, eins davon mitten auf der Stirn. Egal, welche Schreckensbotschaft dies transportieren soll, sicher ist, die Walze rollt. Victor brüllt mit viel Wut im Hals, Mike wummert, Art drischt. Prima! Da kommen ein paar frühere Spielansätze hoch, schließlich entstammen Prong dem Hardcore-Untergrund, der sich weiland in New York formiert hatte.

Kurz, schmerzhaft und heftig – vor allem letzteres. Daneben gibt es Spuren von Punk wie im Song „Divide and Conquer“. Teile und herrsche! Mit seinen Lebensumständen soll man sich nicht so einfach abfinden. Ebenso wenig mit faulen Kompromissen. Es gilt zu widerstehen, für die eigenen Werte einzutreten, fordert Victor. Man kann sich vorstellen, dass „sein“ Amerika nicht das des aktuellen blonden Präsidenten ist.

Konzerttermin: Prong und Dew-Scented spielen am Sonntag, dem 26. August, um 20 Uhr im SO 36 in Berlin-Kreuzberg.

Von Ralf Thürsam