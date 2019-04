Was für ein Gefühl, wenn man nicht mehr weiß, ob das nun noch elegische Effekte sind, die aus der Sechssaiter herausgekitzelt werden. Oder ob sie bereits vom Keyboard erzeugt werden. Oder etwas anderem. Ein feiner wie irritierender Effekt, wenn der Hörer bei den raffiniert mäandernden neuen Stücken der japanischen Band sachte ins Schlingern gerät. Wenn sich Unsicherheiten einschleichen. Soundschicht auf Soundschicht gehoben – oder abgetragen wird. Wenn der getragen wabernde Nebel-Klang verweht und man ohne Vorwarnung abrupt gegen eine Mauer aus Granit prallt. Da sind Meister am Werk – und ein Label aus Berlin, für dessen qualitätvolle Arbeit unbedingt Verlass ist. Mono treten am Montag, dem 15. April, um 20 Uhr im Bi Nuu in Kreuzberg auf.

Mono: Nowhere Now Here. Pelagic Records/Cargo.

Kracher: Ihnen stehen alle Wege offen – Navarone. Das größte Pfund, mit dem diese Holländer wuchern können, ist ohne Zweifel Merijn van Haren. Allein dieser Sänger, dessen Stimme mühelos ungeahnte Höhen erklimmt, reißt zu Begeisterung hin. Die Songs des Fünfers ebenso. Alternative Rock mit Anteilen an Stoner, Hardrock und weiterem Zierrat anderer Genres. Mit Kanten und Einfällen. Eingängig bis zur Unverschämtheit. Funky und groovy bisweilen. Mit Kompetenz und Charisma auf den Punkt gebracht.

Navarone: Salvo. Suburban Records/Soulfood.

Veteranen-Truppe? Und was für eine. A New Revenge ist eine Band aus Los Agneles, die alles im Überfluss hat. Der geschäftige Spitzen-Vokalist Tim „Ripper“ Owen, einst bei Judas Priest und Iced Earth, sei nur stellvertretend genannt. Das Sympathie-Potenzial dürfte also entsprechend hoch sein. Zumal die übrigen Musiker ebenfalls Rock-Geschichte schrieben. Auf ihren Visitenkarten sind Slash, Alice Cooper, Whitesnake oder auch Kingdom Come aufgeführt. Gänzlich unbescheiden stimmen sie schon mal eine Hymne auf sich selbst an – „Glorious“. Zu Recht. Denn mit geballter Power stürmen sie durch Metal, Hard- und Erwachsenen-Rock. Ein Debüt ohne viel Firlefanz. Von einem renommierten Ensemble ausgeführt: Geradeaus, gut, mit gut 30 Minuten aber arg kurz.

A New Revenge: Enemies & Lovers. Godlen Robot Records/Soulfood.