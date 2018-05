Der Pianist Igor Levit wird in den Konzertsälen dieser Welt gefeiert. Am Pfingstsamstag gastiert er im Nikolaisaal mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 5. Am Pult der Kammerakademie Potsdam steht sein langjähriger Freund Antonello Manacorda. Was sie unterscheidet und verbindet. Ein Gespräch.