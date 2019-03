Potsdam

Spannungsgeladen und sphärisch. Düster und melodramatisch. Elektronisch und elektrisierend. Wie ein Kino-Erlebnis. So kommen Midas Fall über uns. Die beiden Schottinnen kreisen in ihrem eigenen Kosmos. Nicht aber um sich selbst. Zunächst wäre da diese große, ins Ätherische driftende Stimme von Elisabeth Heaton. Ein Schweben und Weben. Mal eingehüllt von Streichern, umschmeichelt von einem Flügel. Dann kommen flächige Keyboards dazu, minimalistische Taktstrukturen, Gitarren mit langem Nachhall. Erdacht von der multi-instrumental veranlagten Klangkünstlerin Rowan Burn.

Mehr davon Luftige Indie-Gitarren, manchmal sogar ziemlich drängend, sonniger Pop, der himmelwärts schwelgt und den Körper zum Tanzen animiert, bisweilen angereichert mit etwas Traurigkeit – so umarmen Alcabean ihr Publikum. Ausgeheckt von den Brüdern Victor und Julius Schack und Begleiter. Debütanten aus Dänemark. Sie werden leichtes Spiel haben. Alcabean spielen am Mittwoch, dem 20. März, um 20 Uhr im Monarch in Berlin-Kreuzberg. Alcabean: Confessions. We Are Suburban/Soulfood/The Orchard.

Ein sehr beeindruckter Herr Robert Smith lud die beiden persönlich zum Meltdown Festival 2018 ein. Der Kopf von The Cure hatte sich in die Musik aus Edinburgh verliebt. In diesen vielschichtigen Areal aus betrübtem Auf-die-Schuhe-starren-und-vor-sich-hin-musizieren, pluckernder Elektronik und Gitarren. Das Duo verortet sich selbst im Postrock und verwendet Elemente des Progressive Rock. Wie auf dem aktuellen Album „Evaporate“. Bisweilen von flüchtiger Schönheit. Wie verblassende Kondensstreifen an einem hohen blauen Himmel. Zerstoben im Wind.

Das Konzert: Midas Fall treten am Dienstag, dem 5. März, um 20 Uhr im Musik und Frieden in Berlin-Kreuzberg auf.

Von Ralf Thürsam