Was für eine Eröffnung! Schon mit dem ersten Song, einem knappen Elfminüter, zurren Mt. Amber fest, was zu erwarten ist. Sphärische Collagen, bewunderungswürdig ausgefeilter mehrstimmiger Gesang, sanfte geführte Melodielinien auf der E-Gitarre, doch auch harte, wuchtige Riffs und Böller-Bässe. „All We Are“ (Alles, was wir sind) ist eine bündige Ansage der Progressive Rocker aus Berlin. Besonders die wohltuenden Vocals von Bass-Frau Alexandra Praet lassen aufhorchen. Philipp Nespital hingegen singt, spielt Schlagzeug und betreibt zudem das Solo-Projekt Smalltape. Vervollständigt wird das Trio durch Christopher Zitterbart (Gitarre und Gesang). Gleich mehrteilig ist das zentrale Stück „Another Moon“ ausgefallen. Das dem bemerkenswerten Debüt der 2015 gegründeten Band den Titel gibt. Rockige, rhythmisch vertracktere Elemente wechseln mit akustischen ab. Elegant ausgereizt. Der Dreier geht mit dem Prinzip Spannung/Entspannung konzentriert zu Werke. Zeit- und Mondreisen sind ja in diesem Genre nicht ausgeschlossen. Weshalb es Anmutungen an Pink Floyd gibt, die sich mit moderneren Auffassungen organisch verschränken. Live wird das Trio von einem weiteren Tastenmann verstärkt. Zur Feier des Debüts ist zudem Markus Reuter (The Crimson ProjeKct) eingeladen. Mt. Amber treten am Freitag, dem 5. April, um 20 Uhr im Maschinenhaus der Kulturfabrik in Berlin-Prenzlauer Berg auf.

Mt. Amber: Another Moon. Recordjet.