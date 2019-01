Potsdam

Die nackten Zahlen dürften Patricia Schlesinger, der Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB), nicht gerade in Euphorie versetzen. Bei 5,9 Prozent lag die Einschaltquote des Fernsehsenders im vergangenen Jahr – und blieb damit unverändert zum Vorjahr. „Die Qualität unseres Programms muss sich bewähren“, sagte Schlesinger am Donnerstag bei der Vorstellung der Programmpläne des Senders für das laufende Jahr. Immerhin: Die Quoten sahen auch schon schlechter aus. 2016 waren es nur 5,6 Prozent. Und 2018 war Fußball-WM. Da kommen die Dritten Programme immer schlecht weg, weiß RBB-Programm-Chef Jan Schulte-Kellinghaus.

Reportagen und Spezialsendungen

Damit es doch noch weiter aufwärtsgeht – immerhin war für 2018 die Marke von 6,0 Prozent angepeilt – , plant der RBB für dieses Jahr eine Programmoffensive. Die eindeutigen Stärken des Senders sei das regionale Informationsangebot und die Fähigkeit, schnell auf Ereignisse mit Spezialsendungen zu reagieren, sagte Schlesinger. So will der RBB künftig mehr Reportagen senden und damit näher an das alltägliche Geschehen in Berlin und Brandenburg ran. Zudem soll es häufiger Spezialsendungen zu aktuellen Themen geben.

„Bei besonderen Ereignissen oder Breaking News – ob politischer oder klimatischer Natur – erwarten die Zuschauer das von uns“ sagte Schlesinger. So werde es etwa am Freitag noch gegen 22 Uhr eine Sondersendung zu den Ergebnissen der Kohlekommission geben. Außerdem ist dem RBB daran gelegen, die Zuschauer stärker zu Wort kommen zu lassen. Im „Superwahljahr 2019“, in dem Europawahlen stattfinden und in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt wird, sollen Stimmungen in der Bevölkerung besondere Berücksichtigung finden. Der Sender plant dafür regelmäßige „Bürger-Talks“ als kontroverse Diskussionsformate.

Agententhriller zum Fall der Mauer

Um mit der eigenen Marke gegenüber der privaten Konkurrenz besser gewappnet zu sein, will der RBB zudem auf mehr Eigenproduktionen setzen. So wird zum Beispiel aus Anlass des Falls der Berliner Mauer vor 30 Jahren ein neuer Spielfilm mit dem Titel „Wendezeit“ gezeigt werden – ein historischer Agententhriller, der nach einer wahren Begebenheit gedreht worden sei. Der Film wird an einem Filmmittwoch in ersten Programm der ARD zu sehen sein.

Fontane , Juhnke und Pittiplatsch

Im eigenen Dritten Programm begibt sich der Sender anlässlich des 200. Geburtstag von Theodor Fontane auf die Spuren des märkischen Schriftstellers in Brandenburg. Außerdem ist ein Dokumetarfilm über Harald Juhnke in der Mache. Und weil das Sandmännchen in diesem Jahr 60 wird, plant der RBB gemeinsam mit den Kollegen von MDR und NDR 13 neue Folgen „Pittiplatsch“. Der kleine Star des DDR-Fernsehens, der dort erstmals am 17. Juni 1962 auftrat, würde damit erstmals seit 1991 wieder neue Abenteuer mit seinen Freunden Schnatterinchen und Mopi erleben.

Franziska Maushake moderiert „ Brandenburg aktuell“

Neu werden auch einige Gesichter auf dem RBB-Bildschirm sein. Die Nachrichtensendung „ Brandenburg aktuell“ bekommt Verstärkung durch Antenne-Brandenburg-Morgenmoderatorin Franziska Maushake. Die Potsdamer Journalistin wird künftig im Wechsel mit Tatjana Jury, Marc Langebeck und Gerald Meyer die regionalen Abendnachrichten moderieren. Erstmals wird sie am 6. Februar auf dem Bildschirm erscheinen. Nach „Guten Morgen Brandenburg“ bei Antenne, wo Maushake weiterhin zu hören sein wird, nun also ein Guten Abend Brandenburg im TV. Und auch in der Berliner „Abendschau“ werden zwei Neue moderieren: RadioEins-Moderator Volker Wieprecht und Abendschau-Reporterin Sarah Zerdick verstärken Eva-Maria Lemke und Sascha Hingst.

Noch zehn Jahre lineares Fernsehen

Ob es mit diesen Neuerungen im RRB-Fernsehen gelingen wird, mehr Zuschauer anzuziehen, wird sich zeigen. Intendantin Schlesinger ist sich jedenfalls sicher, dass die Zukunft des RBB im Internet sein wird. „Wir müssen ins Netz“, so Schlesinger.

„It’s Fritz“ und RBB 88,8 Fritz wird vom 4. Februar an Radio nur noch unter anderem machen. Der RBB-Jugendsender wird sich weitgehend ins Internet begeben und Inhalte für verschiedene Netzwerke wie Youtube oder Instagram bereitstellen. Damit will der RBB dafür sorgen, dass junge Menschen weiterhin dort Angebote erhalten, wo sie sich in ihrem Alltag am häufigsten bewegen. „It’s Fritz“ ist der neue Name der Digitalmarke. RBB 88,8 ist der neue Name der Radiowelle, die bislang RadioBerlin 88,8 hieß. Das Musikprogramm wird sich schwerpunktmäßig auf die 1980er- und 1990er-Jahre konzentrieren. Inhaltlich ist der Sender komplett auf die Bundeshauptstadt ausgerichtet. Los geht’s ebenfalls am 4. Februar.

Lineares Fernsehen werde es wohl noch so zehn Jahre lang geben. Und so lange werde der Sender es auch sicher noch aufrechterhalten. Aber auf lange Sicht werde sich das Angebot in den Online-Bereich verlagern. RBB-24 kann da freilich nur ein Anfang sein.

Von Mathias Richter