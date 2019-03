Hannover

Rammsteins neues Video, das schon in der Teaser-Ankündigung für Aufregung gesorgt hat, beginnt mit düsteren Bildern. Römer in dunkler Nachtlandschaft, ein roter Laserstrahl schießt durch den Himmel. Durch die Jahrhunderte jagen Rammstein in ihrem Musikfilm „Deutschland“, zu nervösen Beats und treibenden Gitarren.

Zu Beginn schneidet die Schauspielerin Ruby Commey als „Germania“ dem Rammstein-Frontsänger Till Lindemann den Kopf ab. Doch durch die Zeit lässt sich der Musiker immer wieder zeigen. Als Boxer kämpft er in den 20er Jahren, als Ritter wird er von Schwertern auf dem Schlachtfeld durchbohrt. Als Astronauten steigen die Musiker in Raketen und als KZ-Häftlinge inszenieren sie sich ebenfalls. Gerade diese Szene hat zuvor – Rammstein hatte bereits einen 35-Sekunden-Clip als Teaser dazu veröffentlicht – für Empörung gesorgt.

Rammsteins Video: Aufwendige Hochglanzästhetik

Auffällig ist die Hochglanzoptik wie in einem Spielfilm, dazu passt das Cinemascope-Format des Bildes: Zeitlupe, starke Kontraste, auffällige Lichtsetzung – und die ästhetische Inszenierung von Gewalt. Abgetrennte Köpfe, triefende Innereien, blitzende Pistolen und blutige Schwerter. Im Laufe des Filmes werden die Schnitte, die sich zu Beginn dem 4/4-Takt annäherten, schneller, die Bilder wackeliger. Der Zusammenbruch naht. Die Laserstrahlen treffen, Ekstase, bis schließlich wieder Ruhe einkehrt und ein Klavier klimpert.

Schon weniger als einer Stunde nach Veröffentlichung des Videos haben fast 500.000 Nutzer es sich im offiziellen Rammstein-Youtube-Kanal angeschaut.

Eine prominente Reaktion auf das Video gab es bereits vor Veröffentlichung: Jan Böhmermann, Gesicht des „ Neo Magazin Royale“, widmete bei Twitter seinen Pro-Europa-Song „U.S.E“ dem Rammstein-Sänger Till Lindemann. „ Deutschland war gestern, Till. Die Zukunft ist #UnitedStatesOfEurope!“, schrieb der Moderator.

