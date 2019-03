München

Der Stiftungsdirektor für die beiden bayerischen KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg, Karl Freller, hat die Mitglieder der deutschen Band „ Rammstein“ zu einem Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau eingeladen. Hintergrund dafür ist ein jüngst erschienenes kurzes Video der Band, in dem die Musiker rund um Frontmann Till Lindemann als KZ-Insassen zu sehen sind, wie der CSU-Landtagsabgeordnete Freller am Donnerstag mitteilte. Mit dem Clip wirbt die Band „ Rammstein“ für ihre neue Single „ Deutschland“.

Freller betonte, Leid und Unmenschlichkeit des Holocausts verböten sich „für Werbezwecke oder Effekthascherei zur Bekanntmachung von Produkten ganz gleich welcher Art“. „ Rammstein“ sei eine international bekannte Band und erreiche viele, gerade auch jüngere Menschen. Medienberichten zufolge setzt sich die Band in dem Song mit der NS-Zeit auseinander. Freller sagte, er würde sich wünschen, dass „ Rammstein“ nach Veröffentlichung dieses umstrittenen Clips „etwas Sinnvolles zur Aufarbeitung“ der geschichtlichen Verantwortung beitragen wolle.

Von RND/dpa