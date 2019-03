Berlin

Nachdem in den letzten Wochen die deutsche Punkband Die Ärzte ihre Fans mit einem Ratespiel auf ihrer Homepage verwirrt hatte, legen nun die Brachial-Rocker von Rammstein nach. Auf ihrer Homepage veröffentlichten sie bereits die Songnamen ihres siebten Albums „ Rammstein“, das am 17. Mai veröffentlicht wird. Der Haken: sie ließen mehrere Buchstaben weg.

Bis auf die erste Singleauskopplung „ Deutschland“, die bereits seit Freitag zu kaufen ist und dessen Video für zahlreiche Diskussionen sorgte, kann man nur erraten, wie die restlichen Tracks heißen werden. Song Nummer drei heißt etwa „++++ DICH“ oder Titel Nummer sieben „+AS+CH++E++“. In den Fanforen wird schon fleißig gerätselt, welche Titel sich wohl dahinter verbergen.

Ein User schreibt begeistert auf der Facebook-Fanseite: „Ich komm nicht mehr klar. Wie kann man sich so was Krasses nur einfallen lassen?“. Versehen ist der Kommentar mit fünf Herz-Emojis. Noch werden die Fans ein wenig weiterrätseln müssen, aber spätestens am 17. Mai weiß man mehr...

Von Thomas Kielhorn/RND