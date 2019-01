Potsdam

Raubkunst-Verdacht in Potsdam. Ein Gemälde des französischen Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross (1856-1910), das derzeit im Museum Barberini hängt, soll 1940 von deutschen Soldaten in Frankreich gestohlen worden sein. Es handelt sich um das um 1903 entstandene Gemälde „ Regatta in Venedig“, das als Leihgabe des Museum of Fine Art in Houston für die aktuelle Cross-Ausstellung „ Henri-Edmond Cross. Farbe und Licht“ nach Potsdam kam.

Als Raubkunst identifiziert

Das Gemälde sei eindeutig als Nazi-Raubkunst zu identifizieren, behauptet der Anwalt der Erben der ursprünglichen Besitzer des Werkes. Es sei auf der Rückseite des Bildes vermerkt. Seine Mandanten hätte erst vor kurzem von der Existenz des vermissten Gemäldes erfahren.

Einstweilige Verfügung beantragt

Beim Potsdamer Landgericht ist vergangene Woche ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung eingegangen, das Bild nicht an das Museum in Houston zurückgeben, sondern direkt den Erben auszuhändigen. Hilfsweise könne das Bild auch vorübergehend an einen Treuhänder gehen bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, sagte Gerichtssprecher Sascha Beck der MAZ. Die Entscheidung über den Verbleib des Bildes werde voraussichtlich kommenden Dienstag oder Mittwoch fallen.

Leihgabe aus den USA

Das Museum Barberini bestätigte, dass das Bild von den Erben eines französischen Kunstsammlers beansprucht wird, dessen Sammlung im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt worden seien. Das Gemälde ist eine Leihgabe des Museum of Fine Arts in Houston, USA, das sich aktuell intensiv um die Klärung des Sachverhalts bemüht“, erklärte das Museum. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den Fall berichtet.

Von Mathias Richter