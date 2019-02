Potsdam

Aus besonderem Holz geschnitzt sind die Leute aus der Gascogne. Erdverbunden, ehrlich und – einfach unfassbar einfallsreich. Wie The Inspector Cluzo. Diesmal ermitteln Laurent Lacrouts und Mathieu Jourdain wieder einmal in alle Richtungen. Mit viel Eigensinn und großem Drang nach Unabhängigkeit – noch zwei liebenswerte Charakterzug dieses Menschenschlags aus dem Südwesten Frankreichs. Das Duo wirtschaftet ein halbes Jahr auf dem Land. Zieht Enten, Gänse und Ziegen groß. Dann gehen die Rockfarmer auf Tour. Diesmal mit ihrer Platte „We The People Of The Soil“. Beide singen. Einer spielt Gitarre, Dobro oder Slide. Der andere drischt die Felle und bedient die Hammondorgel. Ein Basser? Überflüssig. Ihre Version von Folk Music bekommen die beiden schon so gut hin. Damit niemand in die Irre geht: Akustische Elemente gibt es schon, doch der Rest ist wild, laut, aufbrausend, unverstellt und ungezügelt. Ist Blues und Rock. Und Dreck unter den Nägeln.

Mehr davon Sanft und leicht können die Stücke von Toundra sein. Schmeicheln wie eine Brise, die übers Land streicht. Doch sollte man sich von den grandiosen Melodien der Band aus Madrid nicht einlullen lassen. Ebenso rasch kann sie einen Sturm heraufbeschwören. Der wie entfesselt tobt. Die Laut-Leise-Dynamik handhabt die vor elf Jahren gegründete Band aus dem Effeff. Da sich der Vierer ohnehin nur auf instrumentaler Ebene bewegt, kann man die Entwicklung der teils kreisenden rhythmischen Strukturen zwischen metallischen und progressiven Rock-Anteilen konzentriert nachvollziehen - auch wie die Gitarren Schicht um Schicht übereinander gelegt werden. Wie das Quartett auf seinem aktuellen Album sein Tempo geschickt variiert und steigert - bis zur Entladung. Schließlich schaffen die Musiker eine Architektur fürs nächste Lied. Und das Spiel beginnt von vorn. Dicht, komplex und rauschhaft. Toundra spielen am Sonntag, dem 17. Februar, um 20 Uhr im Cassiopeia in Berlin-Friedrichshain. Toundra: Vortex. InsideOut Music.

Dass die Finnen den Tango lieben wie den Wodka, dürfte bekannt sein. Weniger herumgesprochen hat sich vielleicht, dass die Band Steve ‘N‘ Seagull – Achtung Wortspiel – Akkordeon, Mandolinen, Banjo und mehr auspacken und sich über mehrere Dekaden Rockhistorie hermachen. Es ist, als kämen die Jungs aus ihrem abgelegenen Kaff in den Bergen in die große Stadt und entdeckten den Rock‘n’Roll in einem Plattenladen.

Keine Ahnung aus welchen blauen Bergen Steve ’N’ Seagull stammen. Quelle: Promo

Stücke von Pearl Jam und Van Halen eignen sie sich auf ihrem aktuellen Album „Grainsville“ genauso an wie jene von Lenny Kravitz oder den Beastie Boys. Lassen diesen eine hochgradig gewitzte Spezial-Behandlung zukommen – durch Übersetzung in Bluegrass, Country und Old-Time Music. Dabei kitzelt der Fünfer prächtige Nuancen heraus. „I Was Made For Loving You“ von Kiss wird dann ganz elegisch.

Die Konzerte: The Inspector Cluzo spielen am Sonnabend, dem 16. Februar, um 20 Uhr im Kesselhaus in Berlin-Prenzlauer Berg. Steve ‘N‘ Seagulls treten am Montag, dem 18. Februar, um 20 Uhr im Columbia-Theater in Berlin- Tempelhof auf.

Von Ralf Thürsam